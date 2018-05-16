В Краснодаре в «Ночь музеев» на выставке представят древние монеты

Экспозиция «Банка России» разместится в одном из залов музея имени Е. Д. Фелицына 19 мая с 19:00 до полуночи.

Для посетителей подготовили две тематические зоны: «Древние монеты — свидетельства торговых связей региона» и «Знай свои деньги».

Первая экспозиция познакомит с раритетными деньгами: античными, средневековыми и более поздними монетами местной чеканки, имевшими обращение на территории Краснодарского края. В зоне «Знай свои деньги» гостей ждет рассказ о жизненном цикле купюр, признаках их подлинности и платежеспособности. Представят образцы современных монет и банкнот, памятных монет, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, сообщается в группе акции во «ВКонтакте».

Подробную афишу «Ночи музеев» в Краснодаре смотрите здесь.

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