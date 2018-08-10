В Краснодаре вандалы разбили платную водоразборную колонку

Колонку установили 6 августа на улице Бородинской в Пашковском микрорайоне.

Фото разбитого аппарата выложили в социальные сети очевидцы. На снимке видно, что верхняя часть колонки, к которой нужно прислонять электронный ключ, разбита.

В пресс-службе «Краснодар Водоканала» интернет-порталу «Кубань 24» заявили, что специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Краснодара обеспокоила установка платной уличной колонки. «Краснодар Водоканал» рассказал, что установка автоматизированных водоразборных колонок поможет сократить потери воды в Краснодаре.

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