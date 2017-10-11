В Краснодаре задержали криминального авторитета «Волчка»

Сотрудники ФСБ 7 октября задержали 68-летнего Владимира Волкова, известного как «вор в законе» «Волчок».

Против Волкова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК РФ об организации преступного сообщества. В сентябре 2011 года управление Следственного комитета РФ по Республике Адыгея предъявило ему обвинение. Мужчина находился под подпиской о невыезде и скрылся от следствия.

Осенью 2012 года Владимир Волков был объявлен МВД по Республике Адыгея в федеральный розыск. По информации правоохранительных органов, в это время Волков находился на Кипре.

«Занимая высшее положение в преступной иерархии, в 2008 году на территории Республики Адыгея и Краснодарского края он создал и возглавлял преступное сообщество с целью совершения корыстно-насильственных деяний», — говорилось в сообщении пресс-службы МВД по Адыгее.

Если вина Волкова будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного, сообщает РБК.

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