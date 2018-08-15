В Краснодаре загорелись две квартиры на верхнем этаже многоквартирного дома

Возгорание произошло днем 15 августа по улице Селезнева, 118.

В пожарную часть в 13:22 поступила заявка о пожаре в квартире на последнем этаже девятиэтажного дома, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Пожарные расчеты прибыли на место в 13:23. Выяснилось, что огонь перекинулся на соседнюю квартиру и кровлю.

На месте работают сотрудники МЧС. Они эвакуировали 35 жильцов дома.

В 14:05 огонь удалось локализовать на площади 80 кв. м.

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