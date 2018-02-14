В Кущевском районе машина съехала на обочину и опрокинулась

Авария произошла утром 13 февраля в районе 12-го километра подъезда к хутору Глебовка.
По предварительным данным, 57-летняя женщина за рулем автомобиля ГАЗ-2705 не выбрала соответствующую скорость движения и съехала на обочину, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Машина опрокинулась. В результате пострадал 34-летний пассажир автомобиля. Ему назначили амбулаторное лечение.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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