В Кущевском районе машина съехала на обочину и опрокинулась

Авария произошла утром 13 февраля в районе 12-го километра подъезда к хутору Глебовка.

По предварительным данным, 57-летняя женщина за рулем автомобиля ГАЗ-2705 не выбрала соответствующую скорость движения и съехала на обочину, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Машина опрокинулась. В результате пострадал 34-летний пассажир автомобиля. Ему назначили амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вернуться на ленту

Источник