В Кущевском районе сотрудница налоговой инспекции присвоила 700 тыс. рублей

В полиции выявили два коррупционных преступления в Межрайонной инспекции ФНС в Кущевском районе. Возбудили уголовное дело, в декабре одно из них передали в суд.

По версии следствия, 52-летняя сотрудница налоговой с 2015 года по 2018 год присвоила вверенные ей деньги в сумме около 700 тыс. рублей. Возбудили уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Кроме того установили, что 53-летний начальник Межрайонной инспекции ФНС, используя служебное положение, незаконно удержал зарплату с сотрудника, а также дал ему указание из личных денег оплатить наложенный на инспекцию штраф. Общая сумма ущерба составила около 100 тыс. рублей. Возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Расследование уголовного дела продолжается, мужчину отстранили от должности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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