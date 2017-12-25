В Лабинском районе назначили конкурс на должность главы муниципалитета

Глава района Александр Садчиков 25 декабря ушел в отставку по собственному желанию. Его решение принял губернатор края Вениамин Кондратьев.

Эта новость прозвучала на внеочередной сессии районного совета. Александр Садчиков занимал должность последние 17 лет. За вклад в развитие муниципалитета и многолетний труд его поблагодарил заместитель главы региона Алексей Копайгородский.

«Спасибо за стабильность района, за те начатые программы, которые предстоит закончить уже новому кандидату. Отдельная просьба к депутатскому корпусу. Здесь должны включиться не только депутатский корпус муниципального образования, но и всех сельских поселений, для того, чтобы очень качественно и справедливо подойти к отбору человека, который встанет у руля вашего района», — сказал Алексей Копайгородский.

Депутаты Лабинского района утвердили решение о назначении конкурса на должность главы своего муниципалитета. Пока эти обязанности будет исполнять первый заместитель Александр Демченко.

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