В МАГАТЭ нашли способ спасти ЗАЭС от обстрелов

В России поддержали инициативу МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси нашел способ, как оградить Запорожскую АЭС от обстрелов украинских боевиков. Чиновник предложил создать защитную зону вокруг энергетического объекта, сообщает ТАСС.

Гросси заявил, что встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил ему, что эксперты организации на этой неделе посетят Украину, а также поблагодарил США за помощь в создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.

В России инициативу Рафаэля Гросси поддержали. Как сообщил постпред России при организации Михаил Ульянов, идея гендиректора МАГАТЭ предполагает запрет на стрельбу с территории и по территории станции.

Рафаэль Гросси

«Её суть в двух словах состоит в том, что нельзя стрелять с территории станции и нельзя стрелять по этой станции», – заявил дипломат, добавив, что есть ряд деталей, которые необходимо уточнить для реализации цели. В частности не прояснены географические параметры безопасной зоны, а также кто будет проверять соблюдение договора.

В МАГАТЭ намерены активно реализовывать задуманное, но все упирается в позицию украинской стороны.

Также сообщается, что в ближайшие дни на Украину приедут инспекторы МАГАТЭ, чтобы проверить информацию Москвы о разработке «грязной бомбы» украинской стороной. Миссия посетит Киев и Желтые Воды, предварительные итоги поездки могут появиться уже через неделю.

Ульянов также рассказал, что Украина по разным каналам обращалась к МАГАТЭ с просьбой отправить специалистов на два объекта.

Российские власти заявили, что Украина намерена взорвать с помощью «грязной бомбы» дамбу Каховской ГЭС. Сам взрыв может быть замаскирован под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.

При таком сценарии значительная часть радиации попадет в воду Днепра. Россия уже предупредила западные страны о том, что Украина готовит провокацию: министр обороны РФ Сергей Шойгу созвонился со своими коллегами — министрами обороны четырех стран НАТО. Впрочем, судя по их реакции, останавливать Киев никто не намерен.

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