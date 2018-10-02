В Минтрансе РФ разработают над альтернативу новой трассы Джубга — Сочи

Об этом 2 октября сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих во время Международного транспортно-логистического форума «PRO//Движение.1520» в Сочи.

«Мы продолжаем считать тот, ранее проработанный проект по автомобильной дороге Джубга — Сочи, достаточно сложным технологически и финансово. Есть альтернативные варианты, которые мы сейчас обдумываем. В частности, есть проект, который предполагает выполнение дороги Джубга — Сочи в эстакадном исполнении», — сказал Евгений Дитрих.

Он отметил, что альтернативные варианты в настоящее время прорабатываются с экспертами, они могут быть и дешевле, и проще технически.

«Если в какой-то момент мы вместе с Краснодарским краем поймем, что этот проект востребован и не запределен по цене, что он возможен для реализации технически, то мы обдумаем возможность его включения в магистральный план», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что проект автотрассы Джубга — Сочи предложен Минтрансом на софинансирование компаниям из списка помощника президента Андрея Белоусова. Однако Евгений Дитрих опроверг эту информацию.

«Этот проект там не обсуждался, и мы его туда не предлагали», — подчеркнул он.

Власти Краснодарского края готовы поддержать проект строительства новой дороги из поселка Джубга в Сочи в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) и подключиться к поиску инвесторов, сообщал ранее губернатор края Вениамин Кондратьев.

В настоящее время единственная автомобильная дорога, соединяющая Сочи с другими регионами России, — это трасса А-147 Джубга — Сочи — граница с Абхазией. Из-за постоянно растущего трафика машины могут стоять на подъезде к курорту по несколько часов, пробки растягиваются на десятки километров. Проект ее реконструкции в четырехполосный вариант оценен в 1,6 трлн рублей, что в случае реализации сделало бы дорогу самой дорогой автотрассой в России, сообщает ТАСС.

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