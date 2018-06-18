В Минтруде пообещали прибавку к пенсиям

Глава ведомства Максим Топилин отметил, что пенсии после реформы и повышения пенсионного возраста в реальном выражении за пять‐шесть лет вырастут в среднем на 8‐10%.

По словам Топилина, такого роста пенсий у нас в стране не было никогда.

«То есть это серьезная прибавка, такого роста у нас реальных пенсий вообще не было никогда, тем более в последние годы», — отметил Максим Топилин.

Топилин добавил, что правительство, предлагая пенсионную реформу, ставит перед собой вполне решаемую задачу. Тем, кто уже вышел на пенсию, планируют регулярно прибавлять по 1 тыс. рублей к их пенсионным выплатам, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», повышение пенсионного возраста в РФ начнется с 2019 года с переходным периодом. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что изменения не затронут нынешних пенсионеров. Кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Законопроект о пенсионной реформе внесли в Госдуму 16 июня.

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