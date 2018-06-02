В Москве задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета Деда Хасана

Задержание было произведено 31 мая в ресторане «Белый дом» в центре столицы.

Задержанному пока не предъявлено обвинение в убийстве.

Аслан Усоян, известный как Дед Хасан, был застрелен 16 января 2013 года возле ресторана «Старый фаэтон» на Поварской улице в центре Москвы. Это было не первое покушение. Убить Деда Хасана пытались трижды.

Дед Хасан был криминальным авторитетом, влияние которого распространялось на преступный мир постсоветского пространства и значительной части Европы. По данным СМИ, он являлся лидером кавказских преступных группировок, а также одним из главных «воров в законе».

В апреле 2015 года один из главных фигурантов дела об убийстве Усояна Ульфат Тагиев был приговорен Люблинским судом Москвы к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство одного из соучредителей Люблинского рынка Эльхама Алиева в 2013 году, а также за незаконный оборот оружия, пишут «Известия».

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