В Мостовском районе мужчина оставил собутыльника умирать на пороге

Преступление произошло вечером 14 апреля в станице Губской.

Установлено, что мужчины в возрасте 41 года и 59 лет жили по соседству. По версии следствия, вечером 14 апреля 41-летний сосед был в гостях у знакомого, они выпивали алкоголь во дворе дома. Во время застолья собутыльники поссорились, хозяин дома стал оскорблять гостя. В ответ мужчина не менее трех раз ударил обидчика по голове, после этого отнес его к входной двери дома и ушел.

Пострадавшего без признаков жизни обнаружила сожительница. По приезду медицинская бригада констатировала смерть, которая наступила в результате причиненной закрытой черепно-мозговой травмы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Подозреваемого задержали, рассматривается вопрос о заключении его под стражу. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжается.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник