В Музыкальном микрорайоне Краснодара новый водопровод достроят в августе

«Краснодар Водоканал» ведет строительство трубопровода по улице Московской.
Его протяженность — более 900 м, диаметр — 400 мм. Строительство позволит улучшить подачу воды жителям домов в границах улиц Агрохимической, Прокофьева, Есенина.
По словам главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Андрея Потанина, новые сети имеют срок эксплуатации не менее 50 лет. Работы на водопроводе планируется завершить в августе.
Потанин также добавил, что специалисты используют комбинированный метод прокладки сетей. В местах с интенсивным транспортным движением применяется способ горизонтально-направленного бурения, который позволяет прокладывать коммуникации без разрытий, нарушения благоустройства и инфраструктуры.
Для строительства бригады специалистов предприятия оснащены необходимой спецтехникой, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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