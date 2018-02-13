В Новокубанском районе в ДТП с фурой пострадали двое взрослых и ребенок

Авария произошла 12 февраля в 10:40 на трассе М-29 «Кавказ».

По предварительным данным, 42-летний водитель грузовика Renault Premium ехал со стороны Кропоткина в сторону Армавира. На неравнозначном перекрестке в сторону Новокубанска он поворачивал налево и не уступил дорогу ВАЗ-21053.

В результате ДТП в отечественной легковушке пострадали три человека: 53-летний водитель, 46-летняя женщина и девятилетний ребенок, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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