В Новороссийске к маю 2019 года увеличат мощности верфи Алексино

После модернизации порт позволит производить докование судов водоизмещением 450 т.

Об этом рассказал гендиректор верфи Алексино Вадим Дядюра во время заседания совета по морской деятельности Краснодарского края. По его словам, судоремонтная верфь Алексино в Новороссийске к маю 2019 года завершит подготовку береговой инфраструктуры, расширит ремонтную базу, доковую и технологическую площадки.

Судоремонтная верфь Алексино — это инфраструктурное предприятие в Азово-Черноморском бассейне, которое оказывает услуги по предоставлению стоянки у причалов, зимнему хранению, обслуживанию коммерческих катеров и яхт. Докование судов производят судоподъемником, рассчитанным на 160 т, сообщает Portnews.ru.

Вернуться на ленту

Источник