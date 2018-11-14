В Новороссийске людей с инвалидностью будут обучать предпринимательству

Зампредседателя ЗСК Сергей Алтухов и глава краевого департамента инвестиций и развития МСП Юрий Волков посетили муниципальный коворкинг-центр «Деловая среда».

На базе этого учреждения запланировано открыть уникальный Центр молодежного инновационного творчества, где будут созданы специальные условия для обучения бизнесу людей с ограниченными возможностями здоровья. С соответствующей инициативой выступил руководитель коворкинг-центра Андрей Кравченко.

«Новороссийск — один из передовых муниципалитетов в части поддержки малого и среднего бизнеса. Именно здесь открылся первый муниципальный коворкинг. Идею создания бесплатных коворкинг-центров мы реализовали еще в 2017 году на базе краевого Центра поддержки предпринимательства в Краснодаре, и Новороссийск первым внедрил эту практику на муниципальный уровень. Как и в краснодарском коворкинге, здесь работает представительство Центра поддержки предпринимательства», — отметил Волков.

Краевой департамент инвестиций и развития МСП совместно с ЗСК организовали зональное совещание, на котором обсуждалось развитие малых и средних предприятий, а также государственные инструменты поддержки предпринимательства.

По словам Алтухова, диалог между бизнесом и органами власти, отвечающими за его поддержку, очень важен. Предприниматели должны знать обо всех возможностях и льготах.

Как сообщили в департаменте инвестиций, на совещании представители краевых Фондов микрофинансирования, Фонда развития бизнеса, Фонда промышленности, Центра поддержки и развития экспорта рассказали участникам о своих программах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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