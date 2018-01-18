В Новороссийске норд-ост повредил стену многоэтажки

Инцидент произошел на набережной адмирала Серебрякова.

Со стены многоэтажного здания обрушился толстый слой штукатурки. В результате происшествия никто не пострадал.

«После норд-оста специалисты АО «Новороссийская управляющая компания» обследовали дома и обнаружили, что после непогоды обвалился штукатурный слой с торцевой стороны дома. По этому адресу запланированы работы в рамках текущего ремонта. В ближайшее время они будут выполнены», — пояснила представитель компании Анастасия Скурихина.

Она подчеркнула, что в подобных ситуациях жильцам домов необходимо сообщать в управляющую компанию для незамедлительного реагирования, пишет «Наша газета Новороссийск».

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