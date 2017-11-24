В Новороссийске поймали ночных грабителей заправки

Ограбление произошло в середине ноября на одной из АЗС на улице Малоземельской и попало на камеры видеонаблюдения.

В 4:00 в дежурную часть поступило сообщение о разбойном нападении на АЗС. Трое мужчин в масках ворвались в помещение и угрожая кассиру физической расправой, похитили 25 тыс. рублей. После этого злоумышленники скрылись.

Полицейские установили марку и номер автомобиля, на котором приехали грабители. Машину остановили на одной из улиц города. В автомобиле находились местные жители в возрасте 19, 22 и 25 лет. При задержании они попытались оказать сопротивление, их доставили в отдел полиции.

Оказалось, что в момент разбойного нападения в машине за рулем был четвертый соучастник. Его задержали в недостроенном доме, им оказался 32-летний местный житель. Оказалось, что ранее двое из задержанных проходили подозреваемыми по уголовному делу о мошенничестве и на момент задержания находились в розыске, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подозреваемых поместили под стражу, возбудили уголовное дело о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 13 ноября в социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой видно, как трое мужчин в капюшонах и масках забегают в помещение, при этом один из нападающих держит в руках предмет, похожий на пистолет, и угрожает им сотруднику. В этот момент один из нападавших заходит за стойку и начинает забирать деньги из кассы.

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