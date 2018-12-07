В Новороссийске полиция проверит информацию о насилии над кошкой

Травмированное животное обнаружили 6 декабря.

Во дворе дома № 39В на Анапском шоссе дворник нашел кошку, у которой были вывернуты наизнанку прямая кишка. О находке он сообщил одному из жильцов дома. Позже информация дошла до волонтеров общества помощи бездомным животным «Преданное сердце», они отвезли животное в ветклинику.

Ветеринары осмотрели кошку, по их словам, она подверглась сексуальному насилию, предположительно, со стороны человека, пишет «Наша газета Новороссийск».

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили о том, что по факту размещенной в интернете информации проводится проверка.

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