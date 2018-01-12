В Новороссийске после разлива нефти в море возбудили уголовное дело

Дело завели против механика судна. Ущерб составил более 5 млн рублей.

Установлено, что 8 января у причала в порту Новороссийска с судна под флагом Мальты произошел розлив нефти. Объем составил 1 куб. м.

Загрязнение произошло из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны старшего механика судна, которым являлся 56-летний гражданин Филиппин. Он был обязан контролировать наполнение топливного танка бункерным топливом. Ущерб составил 5 млн 82 тыс. 213 рублей, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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