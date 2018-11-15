В Новороссийске прокуратура отменила закупку ледового катка за 7 млн рублей

Электронный аукцион на устройство ледового катка за счет бюджета организовал муниципальный заказчик МАУ «Планетарий имени Ю. А. Гагарина».

Нарушение законодательства о контрактной системе и о конкуренции выявили во время проверки. Установили, что заказчик не обосновал начальную максимальную цену контракта, это привело к ее значительному завышению. Кроме того, закупка не соответствовала целям основной деятельности заказчика, у него отсутствует право работы на земельном участке, где планировалось обустроить каток. В связи с этим не были получены технические условия на временное присоединение к сетям электроснабжения. Место для обустройства катка попадает в защитную зону нескольких объектов культурного наследия. Эта информация в аукционной документации отсутствовала. Не были указаны конкретные технические характеристики объекта, их соответствие требованиям СанПин, пожарной безопасности.

Прокуратура Новороссийска объявила предостережение руководителю МАУ «Планетарий имени Ю. А. Гагарина», на основании этого закупка отменена, сообщает пресс-служба прокуратуры Новороссийска.

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