В Новороссийске водитель иномарки устроил ДТП, скрываясь от погони

Авария произошла 27 сентября на пересечении улиц Дзержинского и Запорожской.

По предварительным данным, водитель Hyundai пытался скрыться от полицейской погони и врезался в припаркованный Datsun. От удара Datsun отбросило на электроопору, а Hyundai скатился в кювет и врезался в забор частного дома.

«На этом погоня закончилась, водитель «упакован» лицом вниз», — написали очевидцы, выложившие фото аварии в соцсетях.

Мужчину задержали сотрудники наркоконтроля, пишет «Наша газета Новороссийск».

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