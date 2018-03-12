В порту Кавказ хулиган оскорбил полицейского

Полицейские 3 марта несли службу на борту парома и уличили в мелком хулиганстве 38-летнего мужчину. По пути в дежурную часть злоумышленник разразился нецензурной бранью.

В отношении 38-летнего хулигана возбуждено уголовное дело за публичное оскорбление сотрудника Анапского линейного отдела МВД России на транспорте.

По версии следствия, полицейские несли службу по охране общественного порядка и общественной безопасности на борту автопассажирского парома «Гликофилоус», отшвартованного к одному из причалов морского порта Кавказ. Во время дежурства полицейские заметили хулигана и предложили ему проследовать в дежурную часть. Не желая этого делать, мужчина начал в присутствии посторонних оскорблять нецензурными выражениями сотрудника полиции. На замечания он не реагировал.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

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