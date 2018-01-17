В РФ откроют горячую линию по вопросу обращения купюр 200 и 2 тыс. рублей

Ее откроет Роспотребнадзор. Горячая линия будет работать с 18 по 25 января.

Специалисты Роспотребнадзора и эксперты центров по консультированию потребителей ответят на вопросы по обращению новых купюр, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой.

В ведомстве отметили, что любой отказ продавца в приеме новых банкнот должен рассматриваться как противоправное действие, ограничивающее права потребителей и препятствующее заключению договора купли-продажи.

Максимальный размер штрафа за это может составить 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», купюры в 2 тыс. и 200 рублей в декабре поступили в банки Кубани. Для кубанцев выпустили памятку об отличии банкнот в 200 и 2 тыс. рублей от подделок.

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