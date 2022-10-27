В России началась «трудовая мобилизация» студентов

Учащихся направят на замещение сотрудников предприятий, которых призвали на фронт

Власти Ленинградской и Курской областей готовы вслед за Кузбассом присоединиться к «трудовой мобилизации» студентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на администрации регионов.

В частности, в комитете образования и науки Курской области сообщили, что местные вузы могут включиться в работу по замещению сотрудников, которых ранее призвали в рамках частичной мобилизации. По данным администрации, студентов в первую очередь направят на рабочие места «при наличии запросов работодателей». В Ленинградской области программа «трудовой мобилизации» студентов в настоящее время не запущена. Между тем, местные власти готовы «рассмотреть опыт коллег из других регионов применительно к учреждениям среднего профессионального образования».

Как пишут «Известия», в министерстве образования Челябинской области заявили, что вузы занимаются этим вопросом в индивидуальном порядке. В качестве примера чиновники привели Челябинский государственный университет, который «собирает информацию о потребности в студентах профильных специальностей» для замещения мобилизованных сотрудников.

Ранее о начале в Кемеровской области «трудовой мобилизации» студентов заявил губернатор Сергей Цивилев. Так, в официальном распоряжении главы региона говорилось, что вузам и профессиональным образовательным организациям рекомендовано «направить студентов, успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения, на практику в организации Кузбасса».

В ряде регионов может быть запущена “трудовая мобилизация”

Ранее сообщалось, что с учетом новых реалий система подготовки кадров должна полностью измениться, убеждены эксперты. В условиях западных санкций и импортозамещения на российском рынке труда будут востребованы специалисты, которых сейчас недостаточно. Эксперты Университета 2035 выяснили, на подготовку каких специалистов вузы, техникумы, училища должны сделать упор. Рынок труда нуждается в специалистах в сфере IT-технологий, пищевого производства, логистики, строительства, радиоэлектроники и фармацевтики.

Как ранее уточнила ректор Университета 2035 Нина Яныкина, важно создать условия для быстрой подготовки кадров под задачи построения технологического суверенитета России.

«Речь идет о технологиях и решениях, которые позволят нам, как стране, не зависеть от зарубежных продуктов. Для системы образования — причем как для вузов, так и для EdTech-компаний — это серьезный вызов», — поясняла RT Яныкина.

Как и прежде, очень востребованными останутся специалисты сферы IT-технологий, добавил руководитель дирекции сервисов развития Андрей Комиссаров. Он объяснил это тем, что Россия начинает масштабный переход на отечественный софт. Соответственно, рынку нужны будут дата-инженеры, программисты-разработчики, сборщики и наладчики электронного оборудования.

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