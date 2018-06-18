В России с 1 июля снизят порог беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов

Порог снизится с 1 тыс. до 500 евро. Об этом 18 июня сообщили в Минфине РФ.

По словам главы департамента таможенной и налоговой политики Минфина РФ Алексея Сазанова, в ведомстве в целом согласны с предложением Федеральной таможенной службы (ФТС) облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Однако вводить такую норму можно не ранее 2020 года, после оценки готовности информационных систем ФТС.

«Там можно разные обсуждать варианты, их [ФТС] вариант тоже можно рассматривать, но переходить к нему можно не раньше 2020 года. Надо понимать, какое влияние это будет оказывать на загрузку людей, загрузку информационных систем — готовы они или нет. Если это будет происходить плавно, то можно говорить о дальнейшем снижении. Если мы будем видеть какие-то проблемы, то, естественно, сначала будет настройка информационной системы, надо обучать людей, увеличивать количество людей», — заявил Алексей Сазанов.

Он уточнил, что первым шагом станет снижение с 1 июля порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов с 1 тыс. до 500 евро, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ФТС 18 июня предложили ввести пошлину за любые интернет-покупки за рубежом. Предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли уже направили в Минфин. Нововведения предлагается принять через год-полтора. ФТС рассчитывает получать около 110 рублей с каждой посылки.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник