В России с начала года изменились правила любительской рыбалки

В течение года продолжает действовать запрет на промышленный вылов в Азовском море и Азовских лиманах судака и рака.

Согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о правилах рыболовства, с 2018 года устанавливается суточная норма добычи водных биоресурсов для одного гражданина. Запретной акваторией, в том числе и для промышленного рыболовства, становятся водные объекты, на которых функционируют рыбоводные организации, осуществляющие искусственное воспроизводство водных биоресурсов.

Вводятся дополнительные ограничения на добычу щуки, судака, берша, тарани, плотвы, рака в определенных водных объектах в установленные сроки. Устанавливается возможность осуществлять добычу водных биоресурсов жаберным способом с использованием не более одного крючка.

Подробнее с правилами рыболовства можно ознакомиться на официальном сайте министерства в разделе «направление деятельности», «рыбохозяйственный комплекс», «отдел организации и регулирования рыболовства», «нормативные документы», «правила рыболовства», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

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