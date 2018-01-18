В России запустили приложение для определения подлинности новых купюр

Приложение «Банкноты 2017» для смартфонов выходит 18 января. Оно поможет вычислить фальшивки среди банкнот номиналом 200 и 2 тыс. рублей.

Скачать программу бесплатно может каждый пользователь Интернета. Разработка подробно расскажет о виде и особенностях новых банкнот. Именно из-за их необычного дизайна и создали приложение. Некоторые граждане до сих пор опасаются, что купюры достоинством 200 и 2 тыс. рублей ненастоящие. Часть продавцов даже отказывается их принимать. За это представителям торговли может грозить крупный штраф — до 50 тыс. рублей.

Покупателю, чьи права ущемили, необходимо обращаться в Роспотребназдор. В ведомстве открыли горячую линию, позвонить туда можно по номерам: 8 (861) 226-40-74; 8 (861) 267-34-9.

Специалисты также помогут разобраться, не фальшивая ли купюра. Определить подлинность можно и другим способом. На денежных знаках есть QR-код, он содержит ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты. На Кубани новые купюры поступили в оборот в декабре.

Вернуться на ленту

Источник