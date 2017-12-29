В России зарплаты военных трижды проиндексируют на 4% в 2018-2020 годах

Средняя зарплата лейтенанта, командира взвода с начала 2018 года составит 66,1 тыс. рублей, что примерно на 2,5 тыс. рублей больше, чем в этом году.

Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова сообщила, что зарплаты и пенсии будут проиндексированы с 1 января 2018 года, с 1 октября 2019 года и с 1 октября 2020 года — каждый раз на 4%.

В бюджете предусмотрены расходы в 18 млрд рублей, 22,6 млрд и 41,2 млрд.

По ее словам, для офицера уровня командира батальона прибавка составит примерно 3,4 тыс. рублей. Рост пенсий для офицеров уровня командира батальона составит 947 рублей, 1 тыс. 932 рубля и 2 тыс. 956 рублей в 2018-2020 годах, сообщает ТАСС.

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