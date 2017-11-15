В Ростовской области в ДТП попал микроавтобус с футбольными болельщиками, пятеро погибли

Авария произошла 15 ноября около 3:00 на 1114-м километре трассы Краснодар — Ростов в Азовском районе Ростовской области.

По предварительным данным, 68-летний водитель пассажирской «газели», следовавшей по маршруту Краснодар — Ростов-на-Дону, допустил столкновение с припаркованным на обочине трассы КамАЗом.

«В результате аварии погибли пять человек, среди которых двое несовершеннолетних. Пострадали шесть человек, среди них — 16-летний подросток. Всего в микроавтобусе находилось 11 человек», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Болельщики возвращались с футбольного матча из Краснодара, где проходила игра между сборными Аргентины и Нигерии. По факту аварии в полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 14 ноября прошел товарищеский матч между сборными Нигерии и Аргентины. Итог встречи — 2:4 в пользу сборной Нигерии.

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