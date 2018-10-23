В садах Геленджика начали собирать хурму

Аграрии говорят, что в этом году урожай небольшой — лето было засушливое, а это не слишком хорошо для хурмы. А еще ее плоды едят еноты.

«Обычно с дерева собираем 60-70 кг, но в этом году нам очень здорово «помогают» еноты. Так что собрать столько, сколько мы рассчитывали, не получается, 50% они уже сняли», — пояснил фермер Николай Быковец.

В хозяйстве Николая Быковца 70 деревьев, фермер выращивает самые популярные сорта — «королек шоколадный», «бычье сердце» и «помидорную ягоду».

Хурму, выращенную в этом хозяйстве, реализуют на ярмарках выходного дня в Геленджике.

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