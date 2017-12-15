В Санкт-Петербурге ФСБ предотвратила взрыв в Казанском соборе

ФСБ в декабре задержала сторонников «Исламского государства» (запрещена в России), которые готовили теракты 16 декабря в Санкт-Петербурге.

В ФСБ рассказали, что сотрудники спецслужбы раскрыли законспирированную ячейку террористов. Главари ИГИЛ руководили ее участниками из-за рубежа через Telegram. По плану боевиков, 16 декабря смертник должен был подорваться «в одном из культовых учреждений». Кроме того, в этот день боевики хотели взорвать самодельные бомбы в местах массового скопления людей.

Семерых членов ячейки задержали 13-14 декабря. У них нашли взрывчатку, огнестрельное оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу. Лабораторию по изготовлению бомб ликвидировали. Судя по опубликованной ФСБ видеозаписи, один из задержанных признался в подготовке терактов.

«Собирался совершить теракт в Санкт-Петербурге. Я должен был сделать взрывчатку, расфасовать ее по бутылкам и прикрепить какие-то поражающие элементы», — сказал он.

Позже стало известно имя задержанного — Евгений Ефимов. В суде он заявил, что целью атаки должен был стать Казанский собор. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Евгения Ефимова до 13 февраля, сообщает РИА «Новости».

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