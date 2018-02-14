В Славянском районе мужчина убил соседа и закопал тело во дворе

Полицейские нашли останки на территории садоводческого товарищества. Возбудили уголовное дело.

По версии следствия, в июне 2017 года трое мужчин находились дома у 51-летнего местного жителя и выпивали. Между хозяином и одним из гостей произошла ссора. Хозяин дома взял топор и ударил соседа по голове. Потерпевший скончался на месте. Собутыльники захоронили тело во дворе дома, а через некоторое время переместили останки в другое место, закопали и присыпали ветошью.

Родственники убитого обратились в полицию с сообщением о том, что он долго не выходит на связь. Его тело обнаружили в безлюдном месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении 51-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас он отбывает наказание за незаконный оборот оружия. Его знакомого подозревают в укрывательстве преступления.

Назначено проведение генетической экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства. Расследование уголовного дела продолжается.

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