В Сочи к ЧМ-2018 в 500 такси установят системы безналичной оплаты

Для пассажиров установят специальные информационные стойки с указанием стоимости проезда по основным маршрутам.

Около 500 аккредитованных такси Сочи установят системы, благодаря которым клиенты смогут рассчитываться за проезд банковской картой. Об этом сообщил замдиректора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

По его словам, для такси предусмотрят специальные места посадки-высадки пассажиров в районе стадиона «Фишт»: около входа в Олимпийский парк и на парковке возле отеля «Богатырь».

«Мы стремимся к тому, чтобы болельщики, выходя после окончания матча, не вызывали такси. Их будет ждать живая очередь таксомоторов. А чтобы водители не завышали тарифы, в этих зонах будут установлены информационные стойки с указанием стоимости проезда по основным маршрутам», — уточнил Бауэр.

Сейчас в Сочи таксомоторными перевозками занимаются 35 юридических лиц и более 200 индивидуальных предпринимателей. Все они могут подать заявку на аккредитацию, однако машины и водители должны соответствовать определенным требованиям: автомобили должны быть не старше трех лет, белого или желтого цвета, иметь детское удерживающее устройство. Для водителей обязательна форменная одежда: белая рубашка, галстук, темные брюки, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Вернуться на ленту

Источник