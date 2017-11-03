В Сочи на конгрессе сирийского народа создадут конституционную комиссию

К национальному диалогу приглашены представители этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, оппозиция, а также представители ООН, Красного Креста, Всемирной организации здравоохранения.

В ходе мероприятия участники примут итоговые документы и одобрят кандидатуры в конституционную комиссию и Высший совет конгресса, сообщил источник в сирийской оппозиции.

Цель конгресса – поддержать примирение и начало политических реформ на основе нынешнего законодательства Сирии, сообщает РИА «Новости».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что конгресс нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конгресс пройдет в Сочи 18 ноября. Предполагается, что участие в нем примут 1-1,3 тыс. человек.

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