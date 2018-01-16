В Сочи на время инвестфорума приостановят строительные работы

Это решение предусмотрено планом по подготовке и проведения РИФ.

По информации муниципалитета курорта, в утвержденном плане предусмотрены мероприятия по благоустройству территорий, прилегающих к объектам форума, мероприятия о временном приостановлении строительно-монтажных работ, связанных с разрытием, проведение комплекса санитарно-эпидемиологических мер, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Российский инвестиционный форум проведут в Сочи с 15 по 16 февраля. Кубань представит на нем проекты по виноделию и переработке мусора. Стенд Краснодарского края на инвестфоруме сделают в футуристическом стиле. Во время проведения мероприятия отели не будут повышать цены на проживание.

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