В Сочи нашли четверых пропавших детей

Несовершеннолетних разыскивали сотрудники полиции.

В дежурную часть ОП Центрального района города Сочи поступило сообщение о том, что 23 сентября четверо детей ушли из дома и не вернулись.

На их розыск были ориентированы все наружные наряды полиции, создали поисковые группы из числа наиболее опытных сотрудников ведомства.

В итоге пропавших обнаружили на одной из улиц Сочи. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время дети будут переданы их законным представителям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Вернуться на ленту

Источник