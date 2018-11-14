В Сочи обрушившийся мост восстанавливают 35 человек

В работах задействовано 12 единиц техники.

«На месте работают 35 человек и 12 единиц техники: шесть человек личного состава, две единицы техники от МЧС России, восемь человек и три единицы техники от «Росдорстроя», 20 человек и шесть самосвалов от Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, на данном участке моста планируется в течение дня организация реверсивного движения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 ноября в связи с повышением уровня воды в русле реки Чахцуцыр на 4-м километре автодороги Адлер — Нижняя Шиловка произошло подтопление и обвал части моста. Для обеспечения безопасности граждан сотрудники ГИБДД перекрыли движение по мосту на трассе местного значения в поселке Нижняя Шиловка.

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