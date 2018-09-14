В Сочи обсудили новые стандарты бухгалтерского учета

На курорте 14 сентября провели Всероссийский круглый стол. Его посетили больше 200 бухгалтеров.

Они обсудили детали перехода на новые федеральные стандарты бухгалтерского учета в госсекторе. От того, насколько быстро перестроятся специалисты, зависит эффективность распределения бюджетных денег. Краснодарский край оказался в числе лидеров.

«Этот субъект не первый год реализует мероприятия по реформированию госфинансов, и результаты этого реформирования положительные. Опыт края полезен для всех», — отметила заместитель директора департамента Министерства финансов РФ Светлана Сивец.

«Будет вестись работа, чтобы более планомерно перевести на новые стандарты, оказать помощь, выработать новые подходы, чтобы в конце года сделать достоверную отчетность. Это основа для принятия эффективных управленческих решений», — сообщил министр финансов Краснодарского края Сергей Максименко.

По оценке Всемирного банка, Россия занимает лидирующие позиции в области управления финансами.

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