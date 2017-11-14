В Сочи после пожара в общежитии завели дело о гибели женщины

Тело погибшей обнаружили 14 ноября после тушения пожара в одной из квартир.

В полицию Сочи утром 14 ноября поступило сообщение о возгорании пятиэтажного многоквартирного дома — бывшего общежития — на улице Чебрикова. После тушения пожара в помещении одной из квартир на третьем этаже было обнаружено тело погибшей женщины. По данному факту следственный отдел по Центральному району Сочи СУ СК РФ по краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, загорелась двухэтажная пристройка, расположенная рядом с пятиэтажным многоквартирным домом, после этого пламя перекинулось на дом. Возгорание обнаружили очевидцы и вызвали пожарных. Погибшей оказалась жительница дома. Предположительно, причиной ее смерти стало отравление угарным газом. Точное количество пострадавших будет установлено во время расследования, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Тушение пожара завершено, следственная группа приступила к осмотру места происшествия. Пострадавших опрашивают. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливают. Во время расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение норм пожарной безопасности, контролирующих органов и должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 14 ноября в 9:22 загорелась пристройка к пятиэтажному жилому дому на улице Чебрикова, людей эвакуировали. Огонь перекинулся на жилые помещения, площадь пожара составила 300 кв. м. При пожаре один человек погиб и около 20 пострадали. К месту пожара в Сочи направили лабораторию для проверки воздуха. Жильцов горевшего в Сочи общежития разместят в пансионате «Нева Интернейшенел».

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил провести тщательную проверку причин возгорания общежития в Сочи. Глава Сочи Анатолий Пахомов заявил, что, по предварительным данным, общежитие можно будет восстановить за две недели. Сейчас специалисты оценивают ущерб.

Вернуться на ленту

Источник