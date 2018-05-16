В Сочи презентовали проект создания в Адыгее ветропарка

На курорте с 14 по 16 мая проходит X Международный форум «АТОМЭКСПО-2018», организатором которого выступает Госкорпорация «Росатом».

В ходе форума состоялась видеопрезентация проекта создания на территории Республики Адыгея первого в России крупного ветропарка. Она стала одной из центральных на экспозиции АО «НоваВинд» — дивизиона «Росатома».

Участники форума смогли оценить не только параметры и этапы реализации проекта, но и увидеть отведенную под строительство ветропарка территорию: два участка в Шовгеновском и Гиагинском районах. Там на базе 60 современных ветроэнергетических установок создадут самый масштабный в стране ветропарк мощностью 150 МВт.

Ранее провели ветромониторинг, получили необходимые данные для проектирования ветропарка. В частности, наблюдения, которые проводились в течение полутора лет, подтвердили наличие необходимых ветромощностей.

Как подчеркнул генеральный директор российско-голландского предприятия RED WIND, заместитель гендиректора по развитию и международному бизнесу АО «НоваВинд» Эмин Аскеров, в республике есть все необходимые условия для реализации проекта: природно-климатический фактор, географическое положение. Большое значение имеет заинтересованность в создании ВЭС и помощь со стороны органов власти региона.

Благодаря содействию главы Адыгеи Мурата Кумпилова, отсутствию бюрократических проволочек, эффективному взаимодействию с республиканской властью, работа ведется интенсивно, в соответствии с намеченными планами. Уже выполнены инженерные изыскания территории строительства, оценка станцией выработки энергии, определена конфигурация ВЭС.

Планируется, что в июне проект пройдет госэкспертизу. Поставки комплектующих в Адыгею начнутся в конце лета. Затем специалисты приступят к установке ветряных башен высотой от 75 до 135 м. Ввод первой генерации планируют в конце 2018 года.

Полученная энергия будет передаваться по ЛЭП. Для технологического присоединения к внешним сетям уже идет строительство подстанции 220 кВ и линии электропередач 220 кВ от «Адыгейской ВЭС» до существующей воздушной линии Армавир — Центральная (общая протяженность около 15 км). Выдавать мощность в энергосистему планируется круглосуточно, круглогодично, по графику ветра. Расчетная выработка Адыгейской ВЭС составит около 355 млн кВт/ч в год.

По данным АО «НоваВинд», потребление электроэнергии в энергосистеме Краснодарского края и Республики Адыгея с 2016 по 2023 годы вырастет на 12,4% или 3 млрд кВт/ч и составит 30 млрд кВт/ч всего. Среднегодовой прирост окажется на уровне 1,7%, что выше среднероссийского темпа прироста — в целом по РФ.

Глава республики Мурат Кумпилов считает, что развитие «зеленой» энергетики сегодня становится особенно актуальным, поможет восполнить растущие потребности республики в энергомощностях.

Так, ежегодное потребление электроэнергии в регионе составляет около 1,4 млрд кВт/ч в год. При этом собственное производство электроэнергии — до 10%. Планируется, что реализация проекта позволит сократить энергодефицитность Республики Адыгея на 20%, создаст более ровную работу энергосистемы при пиковых нагрузках.

«Этот фактор, в свою очередь, даст импульс развитию экономики, повлияет на инвестиционную привлекательность региона. В числе других позитивных аспектов проекта — создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона», — отметил Кумпилов.

С учетом приоритетности развития генерации на основе возобновляемых источников сопровождение данного проекта осуществляется в режиме «одного окна». Объект включен в схему и программу развития электроэнергетики на 2018-2022 годы, сообщает пресс-служба главы Республики Адыгея.

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