В Сочи спасатели вывели из леса заблудившихся супругов

Сообщение о том, что при спуске с горы Ахун заблудились двое молодых людей, поступило в ЮРПСО 17 июня в 21:00.

Туристы сообщили оперативному дежурному Единой диспетчерской службы, что не могут самостоятельно выйти из леса.

Сотрудники ЮРПСО позвонили заблудившимся и определили их местонахождение. Пару — 26-летнюю девушку и 30-летнего мужчину — нашли в районе слияния рек Агура и Агурчик, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели вывели молодых людей из леса и на служебном автомобиле доставили в город. Медицинская помощь им не потребовалась. Туристы приехали в Сочи из Москвы.

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