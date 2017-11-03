В Сочи в конгрессе сирийского народа примут участие более 160 организаций

Об этом сообщил генсекретарь оппозиционного Комитета национального демократического действия Махмуд Маръи.

Планируется, что на конгрессе сирийского народа обсудят возможность проведение выборов в стране.

«Число организаций, которые пригласят на конгресс нацдиалога Сирии, — 161. Но это не окончательная цифра», — сказал Маръи.

Он отметил, что приглашения еще никто не получил, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конгресс сирийского народа пройдет в Сочи 18 ноября. Предполагается, что участие в нем примут 1-1,3 тыс. человек. Комитет по переговорам сирийской оппозиции отказался от участия в конгрессе.

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