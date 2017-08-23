В Сочи Владимир Путин провел встречу с президентом Армении

Главы государств 23 августа обсудили актуальные вопросы российско-армянских отношений, перспективы развития сотрудничества в рамках интеграционных объединений.

«Через несколько дней, 29 августа, исполнится 20 лет со дня подписания нашего ключевого договора о дружбе и стратегическом сотрудничестве. За это время отношения между Арменией и Россией самым серьезным образом укрепились как между суверенными государствами», — приветствовал Путин Сержа Саргсяна.

«Армяно-российские стратегические, союзнические отношения выделяются постоянным интенсивным диалогом на высшем уровне, широкой внешнеполитической координацией. В прошлом году мы имели 15-процентный рост нашего товарооборота. А за шесть месяцев этого года — почти 24%», — отметил Саргсян.

Президент республики напомнил, что осенью в России пройдут Дни Армении, которые не ограничатся только российской столицей. Мероприятия пройдут в 13 городах России, сообщает пресс-служба Кремля.

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