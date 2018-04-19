В Сочи ввели режим ЧС из-за нашествия коричнево-мраморного клопа

Власти Кубани обязали все муниципалитеты заключить контракты по химобработке территорий от вредителя.

В Россельхознадзоре прогнозируют, что ущерб сельскому хозяйству южных регионов России в 2018 году от коричнево-мраморного клопа может составить 2 млрд рублей. Вредитель может затронуть 18 областей России. По словам сотрудников управления, несмотря на то, что коричнево-мраморного клопа внесли в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза с 1 июля 2017 года, меры по его уничтожению стали приниматься только с ноября прошлого года.

С 2014 года массовые очаги коричнево-мраморного клопа отмечались в Грузии и Абхазии. Были поражены ореховые насаждения, а урожай персика, мандаринов и хурмы снизился в два раза.

В Сочи по итогам последних рейдов из 17 тыс. обследованных построек в 5 тыс. клопы были найдены и уничтожены. Кроме того, на территории 613 га в Большом Сочи обработали химикатами около 12 тыс. завязей алычи, мушмулы и фундука, которыми насекомое подпитывается после спячки, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани создали группы для борьбы с мраморным клопом. В Сочи уничтожили около 133 тыс. особей мраморного клопа. Специально созданные группы проверяют строения в сельской местности сочинской агломерации, где мраморный клоп мог залечь на зимовку.

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