В Сочи за неуплату налогов уволили начальника налоговой инспекции

Об этом рассказал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский на форуме по противодействию коррупции, который проходил в Ростове-на-Дону 7 декабря.

«При поддержке Генеральной прокуратуры был уволен начальник налоговой инспекции по Центральному району Сочи. Установлено, что чиновник имеет жилой дом площадью 800 кв. м и использовал его в коммерческих целях — для курортного бизнеса. При этом служащий незаконно освободил себя от уплаты налога», — рассказал Сергей Табельский.

Всего с начала 2017 года в Краснодарском крае были уволены 65 госслужащих, которые занимались бизнесом и предоставили недостоверные сведения о своих доходах и доходах членов их семей. Ущерб составил более 300 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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