В сочинском поселке Мирном в марте 2019-го завершат монтаж инженерных сетей

Такое решение приняли 18 мая на встрече губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с жителями поселка.

До этого глава региона проехал по населенному пункту и проверил, как выполнены его распоряжения. С рабочей поездкой губернатор был в Мирном в 2015 году. Тогда поселок пострадал от подтопления. Вениамин Кондратьев поручил решить проблему с водоотведением. Речь шла о строительстве дополнительной насосной станции и канализации.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что по периметру поселка проложили ливневую канализацию. Усовершенствовали одну насосную станцию и построили вторую. Сейчас их суммарная мощность составляет 3,5 тыс. куб. м в час. Пахомов заверил, что в случае ливневых дождей эти насосные станции выполнят свою функцию — воды во дворах и домах не будет.

Проблема с прокладкой канализации полностью не решена. Этот вопрос обсуждался на встрече с представителями инициативной группы. В 2013 году жители Мирного начали работы по прокладке канализации. За эти годы поселок стал значительно больше, появились целые кварталы новостроек, и самостоятельно люди данную проблему уже решить не могут. Глава региона подчеркнул, что все вопросы, касающиеся коммуникаций, должны быть в ведении местной власти.

Вениамин Кондратьев отметил, что власть должна создать все условия, чтобы у людей была комфортная жизнь. Поэтому монтаж инженерных сетей должен быть завершен к марту 2019 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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