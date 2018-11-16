В станице Елизаветинской Краснодара планируют построить малоэтажный микрорайон

Строительство микрорайона с детскими садами и школой предполагается на территории 102,7 га вдоль Елизаветинского шоссе.

Постановление о проведении публичных слушаний по этому вопросу подписал мэр Евгений Первышов.

«Предлагается изменить существующее функциональное зонирование участка с высотной застройки на малоэтажную. Кроме того, на данной территории предусматривается размещение детских садов, школы и поликлиники», — рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Михаил Фролов.

Планируют выделить зоны малоэтажной жилой застройки, общественно-делового и коммерческого назначения, рекреационного назначения, транспортной и инженерной инфраструктуры. На следующем этапе подготовят и вынесут на публичные слушания проект планировки территории. В нем точно обозначат участки для дорог и социальных объектов, жилых домов и коммерческих зданий.

Публичные слушания проекта назначены на 29 ноября в 18:15 в Доме культуры и спорта станицы Елизаветинской, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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