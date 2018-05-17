В станице Каладжинской Лабинского района град уничтожил посевы

Природное явление длилось около часа. Из-за града пострадали больше 100 домовладений и приусадебных участков.

Крупные льдины до 5 см в диаметре уничтожили огороды: побили растения и пленочные теплицы.

«У меня на огороде морковка была, капуста, фасоль, кукуруза, клубника — теперь все чисто. Вместо чеснока и картошки одни будылки стоят, ничего нет», — рассказала жительница станицы Каладжинской Галина Забелина.

«Град прошел полосой, зацепив примерно 120-140 домовладений, сельскохозяйственные посевы были уничтожены на 100%», — пояснил начальник отдела ГО и ЧС администрации Лабинского района Виктор Плаксин.

Шесть рабочих групп обследовали дома и земельные участки, составили акты о нанесенном ущербе.

О том, что 17 мая день будет непогожим во всем крае, синоптики предупредили накануне. МЧС распространило экстренное предупреждение. В связи с этим противоградовая служба выпустила в Лабинском районе более 200 ракет. Если бы этого не сделали, размер града был бы в несколько раз больше, а последствия могли бы стать катастрофическими.

Проливные дожди с грозами, шквалистый ветер и град прогнозируются в горных районах — Туапсинском, Мостовсковском Отрадненском и Успенском, а также в Сочи. Погода наладится только к 20 мая.

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