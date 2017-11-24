В Туапсинском районе состоялась инаугурация главы

Анатолий Русин официально вступил в должность руководителя муниципалитета.

Церемония инаугурации состоялась на 67-й сессии Совета депутатов района.

В торжественном заседании приняли участие вице-губернатор края Анатолий Вороновский, депутаты ЗСК Владимир Лыбанев и Андрей Булдин, руководители правоохранительных органов, представители казачества, духовенства, общественных и ветеранских организаций.

Вороновский зачитал приветствие от имени губернатора Вениамина Кондратьева, в котором тот поздравил главу района и пожелал верных и обдуманных решений во благо туапсинцев.

Анатолий Русин принес присягу и поблагодарил всех за оказанное доверие.

«Принимаю на себя ответственность за Туапсинский район и буду трудиться для его процветания. Предстоит сделать много, и я обещаю работать с полной отдачей, открыто и справедливо, этого же буду требовать и от своих коллег», — сказал глава муниципалитета.

Анатолий Русин родился в 1978 году. Работал на предприятиях Туапсинского района. В 2009 году занял должность заместителя главы администрации Новомихайловского городского поселения, в 2011 году избран главой поселения. С мая 2017 года исполнял обязанности заместителя главы Туапсинского района

Женат, имеет трех дочерей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Русина избрали главой района 17 нобяря. Предыдущий глава Владимир Лыбанев покинул свой пост в сентябре и стал депутатом Законодательного собрания Краснодарского края. Он занимал пост главы муниципалитета с 2010 года.

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